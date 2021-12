Modena sporca, una vergogna a due passi dal centro

Le foto sono state scattate in via Emilia Est, all'altezza di via Monte Sabotino, a due passi dal centro storico di Modena. E quelle immortalate sono immagini alle quali i modenesi sono ormai tristemente abituati. Cassetti dell'immondizia strapieni e pattume gettato in strada. Una situazione vergognasa, senza calcolare che la differenziata in queste condizioni è ovviamente solo un pallido ricordo. Ricordiamo che appena un mese fa Hera si è aggiudicata la maxi gara per il rinnovo del servizio ambiente in 32 comuni, tra i quali Modena città, per 880 milioni di euro.