No Green Pass, Puzzer sposta la protesta pacifica a Roma

'Da oggi aspetterò qui e non mi muoverò da qui. Se qualcuno arriverà parleremo qui con educazione e semplicità. Piazza del Popolo'. Ecco la protesta pacifica annunciata da Stefano Puzzer: un presidio permanente a Roma in attesa delle risposte promesse a mai giunte dal Governo sui temi posti dai portuali di Trieste. Un semplice tavolino con i nomi di Draghi e delle potenze mondiali.'Come vedete sono in piazza del Popolo a Roma, adesso mi metterò a questo tavolino dove aspetteò che qualcuno venga a parlarci. Io spero che verranno, visto che nessuno ci ha risposto, io sono qui. Mi metterò su questa panchina e aspetterò che arrivino. Io sono qua e finchè non verrà nessuno a parlarmi starò qua' - spiega Puzzer.Parallelamente ricordiamo che sindaco e prefetto di Trieste hanno vietato la piazza fino al 31 dicembre.