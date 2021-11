Troppi contagi, piazza di Trieste vietata ai no Green Pass

Giro di vite contro le manifestazioni per dire no al Green Pass. Piazza Unità d'Italia a Trieste sarà vietata fino al 31 dicembre alle proteste. La decisione è stata comunicata dal sindaco Roberto Di Piazza e dal prefetto Valerio Valenti ed è stata motivata con l'impennata dei contagi nella città giuliana.'È del tutto evidente che l'aumento dei contagi sia strettamente legato ai cortei che si sono svolti in città - ha detto il prefetto Valenti - A breve, in tutte e quattro le province, verranno convocati e comitati per l'ordine e la sicurezza. Dobbiamo trovare forme per comprimere, e non per reprimere, il diritto alla libera manifestazione, con sanzioni particolarmente dure là dove non vengono usate le mascherine. Altrimenti il rischio è quello di arrivare in fretta alla zona gialla'.'Chi violerà questo divieto sarà punito con ammende molto importanti - ha detto il sindaco Dipiazza -. E chiederò che sia messo l'obbligo di mascherine anche all'aperto. Non si possono più tollerare le cose che abbiamo visto in questi giorni a Trieste, e non le tollererò. Spingeremo perché sia stabilito che il peso di eventuali nuove restrizioni gravi solo su coloro che non sono vaccinati, perché sono dei disertori. Se questa è una guerra, in una guerra c'è chi ha paura, non combatte, viene messo al muro e fucilato. Qui non fuciliamo nessuno, ma il peso di eventuali nuove restrizioni deve gravare esclusivamente su questi disertori, che mettono a rischio la salute di tutti. La pazienza è finita'.