Nuovo Polo Conad, per il Comitato Villaggio Europa ancora non ci siamo: ecco perché

'L’inquinamento acustico dato dalla vicinanza della rotatoria che gli automezzi pesanti useranno per entrare nel comparto, alle abitazioni del quartiere; diverse residenze inoltre non saranno più schermate dalla tangenziale, a causa dell’abbattimento di alcuni magazzini. Le barriere acustiche non risultano sufficienti per risolvere tali problematiche; anche le fasce tampone e le aree verdi non risultano sufficienti come mitigazione per l’impatto microclimatico e percettivo'. Sono alcuni punti critici che il Comitato Villaggio Europa - Quartiere Sacca, evidenzia sul nuovo progetto di espansione del polo logistico oggi con accesso su via Finzi, a Modena.Dopo la sostanziale modifica del primo progetto che ha portato alla cancellazione della nuova rotatoria di accesso per mezzi pesanti provenienti dalla tangenziale e dirottati sulla Canaletto e la cancellazione dei magazzini verticali da 32 metri (tra i punti maggiormente critici per i residenti), il nuovo progetto di espansione del polo logistico Conad, presentato pubblicamente dal colosso della distribuzione alimentare lo scorso mese di maggio, pareva avere soddisfatto in parte i residenti della zona.

Cittadini che nelle settimane successive, così come avevano fatto per i primo progetto, hanno analizzato le carte del secondo progetto, in vista delle osservazioni da presentare, con scadenza il 5 settembre. Una analisi che ha generato un elenco di diversi punti (riportati sopra in parte e di seguito), che rimarrebbero critici, oltre ad alcuni impegni che sul fronte delle mitigazioni dell'impatto ambientale ed acustico e investimenti sul verde pubblico società e Comune non avrebbero onorato. Elementi che hanno portato a dichiarare la contrarietà al nuovo progetto che dopo le conclusioni delle conferenza dei servizi funzionale ad una sua elaborazione in termini esecutivi dovrà passare al giudizio e al voto del Consiglio Comunale.



'Chiediamo all’Amministrazione di prendere le adeguate accortezze prima dell’approvazione di

questo progetto irreversibile. Abbiamo richiesto un confronto anche a Conad Nord Ovest ma ci è stato

negato. L’area in oggetto del quartiere Sacca presenta coesistenza delle funzioni residenziale e produttiva; per questo esige dotazioni di verde di mitigazione anche molto più rilevanti di quelle normalmente appropriate ad insediamenti residenziali' - afferma il Comitato illustrando cià che ancora non va. Nel merito 'ci aspettiamo quindi che l'Amministrazione aumenti il verde nella zona. In questi mesi abbiamo chiesto a più riprese un parco fronte orti per anziani. Il Sindaco lo aveva promesso come compensazione durante uno degli incontri avuti in Comune a Gennaio 22. Chiediamo pertanto il rispetto di tale promessa fatta ai cittadini e che venga realizzata questa nuova area verde in collegamento al Parco Utoya tramite un corridoio verde realizzato in area Ex Pro Latte.

Si tratterebbe infatti di favorire il cosiddetto desealing, previsto dal Pug, della maggior parte del parcheggio pubblico esistente fronte orti per anziani di Via Europa, e la sistemazione come verde pubblico, con rilevante guadagno di superficie permeabile e spazio per la ricreazione e l’equilibrio

microclimatico, mantenendo un sufficiente numero di posti auto a servizio degli orti per anziani.

Essendo quest’area pubblica (non privata), chiediamo all’Amministrazione di cogliere questa ambiziosa

opportunità. Ci piacerebbe tra qualche anno - conclude il Comitato - guardare indietro e pensare che, forse, qualcosa di buono e ostruttivo si è davvero creato, grazie a questo confronto sul polo logistico, tra i cittadini e l’Amministrazione comunale'