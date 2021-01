'Riapro il ristorante per non morire. Che rabbia le associazioni...'

Antonio Alfieri, titolare di tre ristoranti di alto livello a Sassuolo, è uno dei volti-simbolo della protesta #Ioapro organizzata oggi da ristoratori, baristi e titolari di attività da mesi chiuse per le misure anti-contagio. Lo abbiamo intervistato questa mattina. E dalle sue parole emerge subito chiaramente come la distinzione, sottolineata in questi giorni da associazioni di categoria e amministratori, tra esigenza di ristori immediati e rispetto delle regole rischi di essere in realtà manichea. La protesta di oggi è dettata proprio dalla assenza di aiuti concreti da 10 mesi a questa parte, perchè - come Alfieri stesso spiega - se fossero arrivati i Ristori veri e non le briciole, restare chiusi sarebbe doloroso, ma possibile.

Lei è titolare di tre ristoranti, La Filetteria, Senza Scampo e Il Caminetto. Quante persone lavorano per lei e quale è stato il calo del fatturato rispetto al 2019?

'Io dò lavoro a 19 ragazzi e nel 2020 ho subito una perdita di fatturato del 40%. Una perdita che sarebbe stata ancora più alta se non avessi potuto riaprire nei mesi estivi'.

Quanti aiuti ha avuto dal Governo e quali sono le spese che lei deve sostenere per i locali?

'Ho ricevuto 28mila euro in tutto a fronte di spese fisse mensili pari a 14mila euro tra affitti e bollette'.

I suoi dipendenti hanno ricevuto la Cassa integrazione?

'Dal 25 ottobre non è più arrivato nulla. Fino a quando ho potuto ho compensato io, ora però ho letteralmente finito i soldi e non mi vergogno a dirlo. Pochi giorni fa mi hanno staccato la luce perchè non sono riuscito a pagare le bollette e questa sera per aprire uno dei tre ristoranti userò un generatore'.

Quella di oggi l'avete chiamata disobbedienza gentile, ma è comunque una presa di posizione forte.

'Noi stiamo scioperando. Questo è uno sciopero economico. Scioperiamo perché vogliamo lavorare, non vogliamo stare casa e siamo disperati. Facciamo semplicemente appello all'articolo 1 della Costituzione che tutela il diritto al lavoro e la dignità dei cittadini'.

E a fronte di controlli da parte delle forze dell'ordine come reagirete?

'Non possiamo che accogliere polizia e carabinieri: capiamo perfettamente il lavoro che stanno svolgendo. Chiederemo semplicemente loro di mettersi una mano sul cuore'.

Eppure la pandemia corre ancora in Italia.

'Nessuno mette in dubbio l'emergenza sanitaria, nessuno di noi è negazionista. Ma noi siamo chiusi da ottobre, nonostante si affermi che i ristoranti non sono luoghi di maggior contagio rispetto ad altri. Del resto i contagi sono aumentati nonostante le chiusure. Di questo passo non risolve il tema sanitario e allo stesso tra due mesi ci troveremo tutti sulla strada con una intera fetta di Paese sul lastrico. Se comunque si pensa che la soluzione sia quella di chiudere i locali, allora si garantiscano le risorse compensative'.

Esattamente cosa chiedete a livello economico al Governo?

'In Germania ai ristoratori è stato dato il 75% sulla perdita del fatturato dell’anno prima. A noi, per non morire, basterebbe il 60% sulla perdita di fatturato nei mesi in cui siamo stati chiusi. Il problema è che ad oggi lo Stato ci ha dato circa il 5%, frutto dei cosiddetti ristori assegnati una tantum. Impensabile continuare così'.

Parallelamente le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti a Modena, hanno, citiamo letteralmente, 'preso le distanze da sedicenti gruppi che evocano una ripartenza al di fuori della legge mettendo a repentaglio la sicurezza delle aziende, dei propri dipendenti e collaboratori ed anche dei clienti stessi'.

'Questa è la cosa che fa più male e fa più rabbia. Non è possibile che chi ci critica siano proprio le nostre associazioni di categoria. Cosa hanno fatto in 10 mesi queste associazioni? Se ci avessero appoggiato avremmo aperto da tempo un tavolo vero di interlocuzione col Governo e avremmo avuto aiuti reali. Ora invece si permettono di criticare e infangare la nostra iniziativa spontanea'.

Dicono che siete di destra.

'Assurda anche questa critica. E' ovvio che ci sostenga pubblicamente l'opposizione, ma avverrebbe così anche a parti politiche invertite. I partiti non c'entrano nulla con la nostra protesta, vogliamo solo lavorare e sopravvivere. Aggiungo che ho ricevuto tanti messaggi di affetto e solidarietà anche da esponenti Pd e 5 stelle, ovviamente solo a livello privato non potendo costoro esprimersi in pubblico contro il Governo di cui fanno parte. E' triste vedere il fango che ingiustamente ci viene lanciato contro strumentalmente'.

Questa sera la Filetteria sarà aperta. Quanto farà pagare i clienti?

'Guardi non apriamo tre giorni per fare fatturato. Lo scopo della iniziativa è un altro. In ogni caso questa sera proponiamo due menu degustazione di pesce e di carne. Tutto sarà a offerta libera. E in base alla offerta faremo la ricevuta fiscale. Sfido chiunque a venirci a trovare e a toccare con mano le condizioni di sicurezza in cui lavoriamo e offriamo il servizio ai clienti'.

Giuseppe Leonelli