Ricciardi (Oms): 'E' vero, il virus può restare sulle scarpe'

Walter Ricciardi dell'Organizzazione mondiale della sanità conferma almeno in parte l'allarme circolato ieri con un audio (peraltro stigmatizzato ieri come falso dal sindaco Bellelli). Il virus rimane sulla suola delle scarpe e per questo è bene togliersele entrando in casa.



'Lasciare fuori casa scarpe e vestiti è una buona norma igienica, bisogna sempre disinnescare oggetti e vestiti per chi va a contatto con ambienti potenzialmente contaminati e poi lavarsi accurantamente le mani' - ha detto Ricciardi a 'Live - Non è la d'Urso'.

Secondo il consulente del ministero della Salute è stato provato scientificamente che il coronavirus può attaccarsi alle superfici e il contatto di queste con le mani, e successivamente l'interazione tra i soggetti, potrebbe provocare il contagio. 'Per questo la pratica della disinfezione di strade e superfici è molto importante, così come - conclude il medico - è necessario mantenere le distanze e lavarsi spesso le mani'.