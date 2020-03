Il sindaco di Carpi: al via polizia municipale col megafono

Dal sindaco di Carpiun appello accorato a non uscire di casa dopo che nella giornata odierna si sono verificati 11 casi e un decesso a Carpi . Da domani anche a Carpi passerà l'auto della polizia municipale ( come sta avvenendo da giorni a Rimini ) per avvisare i cittadini esortandoli a non uscire.E poi un durissimo attacco a chi diffonde ancora audio falsi (l'ultimo quello sul togliersi le scarpe perchè il virus resisterebbe sull'asfalto 9 giorni...): 'Sono dei poveri idioti coloro che fanno questi audio. Non è vero nulla'.