Coronavirus, la mappa dei nuovi casi: 12 a Modena, 11 a Carpi

Vanno da 87 anni a 21 anni i nuovi 60 casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena. Di questi 33 sono in isolamento, 22 ricoverati e 5 in terapia intensiva. I quattro decessi riguardano un 76enne di Sassuolo, un 83enne di Formigine 37, un 89enne di Maranello e un 87enne di Carpi.Ecco dove si sono verificati i nuovi casi, Comune per Comune.12 a Modena11 a Carpi4 a Castelfranco, Maranello e Nonantola3 a Castelvetro, Fiorano e Novi2 a Sassuolo, Vignola e Bastiglia1 Bomporto, Campogalliano, Castelnuovo, Concordia, Formigine, Mirandola, Palagano, Ravarino e SolieraUn caso da fuori provincia.