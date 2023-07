'Cau al posto dei Pronto soccorso, tocca subito a Vergato e Budrio, a settembre a Modena'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













dell’Azienda USL di Bologna redatto lo scorso 14 luglio nell'ambito del più generale Piano di riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza a livello regionale, inizia a delinearsi chiaramente lo scenario che presto riguarderà anche diversi presidi ospedalieri ed assistenziali della provincia di Modena. Dove i punti di primo intervento e i pronto soccorso potrebbero della provincia potrebbero essere sostituiti dai cosiddetti Cau. Perché i pronto soccorso di Budrio e Vergato che saranno rispettivamente riconvertiti e sostituiti, rappresentano ciò che presto potrebbe toccare ai Pronto Soccorso e ai punti di primo intervento di Vignola.Pavullo e Mirandola-Un piano che da qui al 2025 trasformerà la rete dell'emergenza urgenza con l'obiettivo di gestire quelle non gravi e non tempo dipendenti in altri percorsi assistenziali, sgravando il sempre più esiguo personale medico e specializzato in azione nei pronto soccorso di attività e prestazioni che possono essere eseguite sul territorio, ovvero nei Cau. Il problema è che una proposta di riorganizzazione così importante e complessa richiesta dalla Regione alle Ausl sta giungendo in piena estate e alle vigilia delle vacanze di agosto, quando l'attenzione dell'opinione pubblica è minore e soprattutto non c'è il tempo materiale, anche per i sindaci, e gli enti territoriali, di esaminare le proposte.'Siamo davanti a una proposta arrivata dai tecnici dell’Ausl alla vigilia delle vacanze e che i sindaci si troveranno a dover approvare senza il giusto tempo del dialogo e della condivisione anche con le minoranze.

I cittadini, ad esempio, di Budrio e Vergato hanno diritto a delle risposte subito da parte dell’assessore Donini. Se vorrà iniziare un tour estivo nel territorio bolognese sarò ben contenta di accompagnarlo per ascoltare le giuste preoccupazioni del territorio' - tuona ironicamente il consigliere di Forza Italia Valantina Castaldini, che rincara. 'Certo c’è la fretta di far vedere che la Regione sta facendo quello che ha annunciato, ma questa fretta può essere un boomerang. È ormai urgente iniziare a comunicare ai cittadini, giustamente preoccupati, cosa accadrà, come muterà l’offerta dei servizi, cosa troveranno nel loro territorio e in quali orari e in quali casi invece saranno costretti a recarsi nei pronto soccorso della città. I cittadini, ad esempio, di Budrio e Vergato hanno diritto a delle risposte subito da parte dell’assessore Donini' - chiude castaldini



Del resto la trasformazione è importante al punto che nel piano non si parla di creazione dei Cau in affiancamento ai Pronto Soccorso e ai Punti di Primo intervento, ma di vera e propria riconversione ddegli stessi. Come succederà per i punti di Vergato e di Budrio.



Golinelli (Lega): Con i Cau a rischio il pronto soccorso di Mirandola'



'Dopo il devastante PAL del 2011 (Piano Attuativo Locale) mai superato, il centro di salute mentale senza personale, la cardiologia non funzionante, il taglio dell’automedica e la chiusura del punto nascite: oggi è il turno del Pronto Soccorso che presto potrebbe essere riconvertito in Cau'. Il rischio, già paventato dal Coordinatore provinciale Lega Guglielmo Golinelli, all'indomani dell'intervento dell'Assessore regionale alla sanità Donini alla riunione della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria (CTSS) di Modena dedicata alla riorganizzazione dell'emergenza-urgenza, appare oggi ancora più evidente. 'Alla Bassa non spetta nemmeno l’onestà intellettuale di una comunicazione chiara: anziché preannunciare l’ennesima perdita di operatività, sinistra anticipazione di una nuova chiusura, si sbandiera trionfalmente la scoperta di una poderosa innovazione nel campo dell’efficientamento medico. Se la percentuale di accessi al PS – come sostiene Donini – è così drammaticamente composta per la maggioranza assoluta da casi non gravi, per quale ragione la sperimentazione dei CAU non parte da Modena, Carpi o Baggiovara, poli sicuramente più popolosi ed impattanti? Un’incidenza certamente più significativa e soprattutto rilevante, con riferimento ai disastrati bilanci della Sanità regionale'



Negro (PD): 'Chiediamo che la realizzazione di strutture ad hoc come i CAU (Centri di Assistenza per l’Urgenza), che agiranno per le urgenze del paziente assistito a domicilio e le UCA (Unità di Continuità Assistenziali) per gli interventi a bassa intensità mantengano nel Pronto soccorso di Mirandola il punto di riferimento per l’emergenza e non operazioni di superamento o sostituzione dei PS delle aree periferiche”. La richiesta è contenuta nella mozione presentata dal gruppo PD all'Unione dei Comuni modenesi area nord. 'La mozione - afferma il capogruppo PD Paolo Negro- chiede che sia dotato del personale necessario al suo buon funzionamento, ricordando che altre realtà hanno distanze molto più contenute dai pronto soccorso hub a differenza di Mirandola che risente della maggiore distanza e dai limiti di collegamento'.

“In buona sostanza – chiosa il Capogruppo Pd in Consiglio dell’Unione – chiediamo di adottare tutte le azioni necessarie, in tutte le sedi opportune e a tutti i livelli, perché la necessaria riorganizzazione dei servizi non penalizzi le aree che, in quanto a collegamenti, sono svantaggiate rispetto ad altri snodi della rete come Modena e Carpi.”



La risposta, anche se non accompagnata da un confronto preliminare, presto arriverà. Un analogo documento a quello redatto dall'Ausl e richiesto dalla Regione, arriverà anche dall'Ausl di Modena. Anche per il rispetto dei tempi fissati dalla Regione che vede a settembre 2023 il termine entro il quale CTSS e Ausl sono tenute a mandare una proposta di riorganizzazione.



Nel pomeriggio, sul tema. era intervenuto il consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis contestando come un passaggio di questo tipo avvenga in piena estate, con i cittadini in vacanza e sezza possibilità di avere un confronto.



Nella foto, l'ingresso del Pronto Soccorso dell'ospedale di Mirandola



