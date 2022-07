StreetRunnersModena: un gruppo unito dalla passione per i motori

StreetRunnersModena. Questo è il nome del gruppo di ragazzi che da aprile di quest'anno, un venerdì sì e uno no, organizza ritrovi pubblici per appassionati di auto e moto nel parcheggio antistante il MilkyLab, in via Raimondo della Costa 670, nella zona industriale dei Torrazzi, a Modena.Abbiamo parlato con lo staff dell'evento, composto da Alessio, Pietro, Nicolò, Giacomo, Davide, Mattia, Mauro, Gioele, Matteo.Alessio, parlando a nome di tutti, ci ha riferito che 'dal primo ritrovo ufficiale, avvenuto il 20 maggio 2022, siamo sempre stati in possesso dei permessi del Comune e delle forze dell'ordine. Durante gli eventi siamo sempre riconoscibili per via delle pettorine catarifrangenti e delle radio ricetrasmittenti. Siamo solitamente una decina e controlliamo che tutto l'evento si svolga nel rispetto del luogo, delle persone e del codice della strada.Noi dello staff siamo per lo più studenti universitari appassionati di auto e moto.'L'evento si svolge nel parcheggio pubblico antistante il MilkyLab, affianco al Bar Ristorante Pizzeria 'La Pinti', che ringraziamo per il supporto, dove noi dello staff e la maggior parte dei nostri partecipanti ceniamo e beviamo durante tutto l'evento.Per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento, ci teniamo a chiarire che, nonostante non sia obbligatorio per questo tipo di eventi, ci siamo impegnati nello studio della planimetria del luogo nel quale si svolge il ritrovo, andando così a trovare diverse soluzioni riguardanti il posizionamento delle auto e delle moto, che ci permette di avere a disposizione delle vie di fuga, una sola entrata che non coincida con l'uscita. Abbiamo persino trovato il modo di lasciare pronto lo spazio per l'intervento tempestivo di un'ambulanza nello sfortunato caso in cui ce ne sia il bisogno - spiegano gli organizzatori -. Le auto durante l'evento sono sempre ferme, tranne quando arrivano e quando se ne vanno. In questi due momenti vengono spronati dallo staff a condurre i loro veicoli a passo d'uomo in modo tale da non mettere a rischio la sicurezza di nessuno.In quelle rare occasioni in cui qualcuno ha dei comportamenti sbagliati e non rispettosi delle regole da noi imposte, viene allontanato dall'evento e, nel caso questa persona si dimostri pericolosa, viene anche segnalata alle autorità che, fin dall'inizio, si son sempre mostrate disponibili ad aiutarci per qualsiasi cosa'.'Siamo riconoscenti nei confronti dei ragazzi del Modena Racing Club, (affermato gruppo di appassionati di automobili di Modena), per averci dato il loro supporto e la loro fiducia soprattutto all'inizio, quando ancora nessuno ci conosceva, dandoci una spalla su cui poggiarci per riuscire a partire sin da subito con eventi con oltre cento auto. Senza di loro, la strada per arrivare a questi magnifici risultati sarebbe stata certamente più lunga.''Non facciamo nulla di male, stiamo in un parcheggio pubblico, con il permesso del Comune e delle forze dell'ordine. Alcuni partecipanti fanno sentire il rombo del motore della propria auto, altri mettono in mostra il vano motore tirato a lucido, altri fanno vedere il nuovo set di cerchi o i lavori fatti sulla carrozzeria per personalizzare la propria auto e sentirla parte di se stessi. Siamo una community di appassionati che si incontrano per fare una cosa che, agli occhi delle persone estranee a questo mondo, è molto banale. Ci incontriamo per parlare, passare ore insieme a confrontarci, bere una birra o una bibita insieme e passare la serata in compagnia di persone che capiscano perché, anzi che passare il venerdì sera a ubriacarci in discoteca e correre per le strade mettendo a rischio la vita altrui, preferiamo invece stare in un parcheggio nella zona industriale e parlare per ore e ore - concludono gli organizzatori -. Abbiamo creato in questi ultimi mesi una community fantastica, che racchiude proprietari di supercar, auto storiche, muscle car, sportive, utilitarie, fuoristrada, moto supersportive, scooter, motard, cross, Harley...Abbiamo creato una comunità di amici e conoscenti che amano i loro mezzi e amano passare le serate in questa fantastica atmosfera. Un'atmosfera, questa, che è riuscita a conquistare pure famiglie modenesi che, anziché passare il venerdì sera a casa davanti alla TV, portano i propri figli in spalla tra le auto del nostro ritrovo e spiegano ai loro bambini perché questa terra sia denominata Motor Valley. Ora siamo fermi per la pausa estiva e a settembre riprenderemo con i nostri ritrovi. Questo è Streetrunners-Modena, una community di appassionati, una grande famiglia'.Il prossimo evento si terrà a settembre.Per chi volesse tenersi aggiornato, può seguire la pagina streetrunnersmodena su instagram ed entrare sul gruppo whatsapp tramite il link nella bio di instagram. Qui alcune foto dell'evento