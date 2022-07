Rombo di motori, musica e birra nella notte: a centinaia al raduno tuning ai Torrazzi

Musica, sparata da potenti altoparlanti mossi da amplificatori ad alta potenza, cofani aperti per mostrare motori trasformati e gruppi da decine di persone riunite intorno a chi, a turno, decide di scaldare il motore e farne sentire la potenza, con forti sgasate. Tutto da fermo, almeno fino alla mezzanotte. Il tutto sotto gli occhi di una pattuglia di Polizia Locale che dopo un giro se ne va. Tutto regolare, a quanto pare. Del resto la zona è industriale. Persone che lavorano ce ne sono ancora ma nessuna abitazione privata è impattata dal rumore. Quello dei motori, della musica ad alto volume e della gente, tanti giovani, che dalle 22,30 hanno letteralmente riempito di auto e di voci quasi centinaia di metri della via che certamente qualcuno ha eletto come sede del raduno. Difficile capire chi ha organizzato tutto.Gi.Ga.

