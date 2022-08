Tragedia in stazione a Riccione: domani il funerale delle due sorelle

'Affranti per l'immatura e tragica scomparsa delle adorate Giulia ed Alessia il papà Vittorio, la mamma Tania, Stefania, nonna Giulia, nonna Tatiana, Pierpaolo con Alexandra, Emily e i parenti tutti annunciano che i funerali' di Alessia e Giulia Pisano, uccise a Riccione dal passaggio di un Frecciarossa , avranno luogo domani, venerdì 5 agosto, alle 10.30 nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio (in via XXI ottobre 1944) a Castenaso. Qui, 'parenti ed amici potranno salutare Giulia ed Alessia a partire dalle 8' in chiesa dove sarà aperta la camera ardente. E' l'annuncio, diffuso dal Comune di Castenaso, che arriva dalla famiglia delle due ragazze e dove si precisa che la famiglia non consente riprese audio-video e fotografie all'interno della chiesa. A Castenaso sarà proclamato il lutto cittadino.Sarà infatti una cerimonia pubblica aperta a tutti, perché le due sorelle investite da quel treno in transito domenica scorsa nella stazione di Riccione erano molto amate in paese', sottolinea infine l'amministrazione.