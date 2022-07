Tragedia a Riccione: due ragazze travolte e uccise da un treno

Tragedia a Riccione questa mattina intorno alle 7. Due ragazze hanno attraversato i binari mentre sopraggiungeva un treno Alta Velocità, diretto verso Milano, che le ha travolte e uccise. Il treno, la Freccia 9802 in transito da Pescara verso Milano, non aveva fermate alla stazione di Riccione.Sull'incidente sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. La Polfer sta visionando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza per capire l’esatta dinamica della tragedia. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Le vittime non sono ancora state identificate.A seguito della disgrazia il traffico ferroviario è sospeso tra Pesaro e Riccione, comunica Trenitalia che spiega come i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti.