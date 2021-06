Ancora una tragedia in A1: muore camionista

Ancora uno schianto mortale, a 24 ore di distanza , sullo stesso tratto piacentino dell'A1 ieri rimasto a lungo chiuso per il tamponamento che ha coinvolto un'autocisterna di Gpl e un camion, con due autisti deceduti. Intorno alle 10.30, tra Fiorenzuola e il bivio con la complanare di Piacenza, in direzione Milano, si sono scontrati due mezzi pesanti e un conducente è morto.A quanto pare la vittima era alla guida di un Tir che ha tamponato violentemente un altro mezzo pesante perdendo la vita sul colpo. Sul posto il 118 e i vigili de fuoco insieme alla polizia stradale. Il tratto autostradale era appena stato riaperto dopo i lavori di ripristino dell'asfalto danneggiato dal rogo di ieri.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.