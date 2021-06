Tragedia in A1: schianto tra camion, esplode cisterna Gpl. Due morti

Due persone sono morte in un drammatico incidente sull'A1, nel tratto tra Piacenza sud e Fiorenzuola. L'autostrada è stata immediatamente chiusa in entrambe le direzioni.Le due vittime dell'incidente sono gli autisti di un tir e di un'autocisterna, coinvolti in un violento tamponamento a catena con un'auto.A bordo della vettura c'erano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto e a scappare mettendosi in salvo. Sul luogo dell'incidente, avvenuto all'altezza del km 66, è stata realizzata un'area di sicurezza disposta dai Vigili del fuoco, per spegnere l'incendio divampato dalla cisterna, coinvolta nell'incidente, che trasportava Gpl.Alle 14.30 è stata riaperta al traffico la corsia verso sud. Autostrade consiglia agli utenti diretti verso Milano di uscire a Fiorenzuola e rientrare a Piacenza Sud.