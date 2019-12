Modena, 7.500 furti in 7 mesi: Muzzarelli dica che siamo in emergenza

Gian Carlo Muzzarelli in base alle statistiche più aggiornate fornite dalla Prefettura. Venti furti al giorno, 7.512 al 31 luglio 2019 solo a Modena città. Sono questi i numeri illustrati nei giorni scorsi , in Consiglio comunale, dal sindacoin base alle statistiche più aggiornate fornite dalla Prefettura.

E sono numeri ai quali se ne potrebbero aggiungere altri ovvero quelli delle persone, molte, che ormai sfiduciate non denunciano nemmeno più, numeri che senza alcuna necessità di essere interpretati parlano di una vera emergenza sicurezza a Modena. Emergenza che andrebbe trattata al pari delle altre che hanno colpito il nostro territorio. Così come per l’emergenze ambientali, acqua, neve, caldo... che vedono il sindaco o chi per lui emettere ordinanze o ‘indicazioni’ comportamentali, ecco che anche in questo caso il sindaco Muzzarelli dovrebbe avvertire i modenesi.



‘Concittadini, siamo in emergenza. Non siamo sicuri nelle nostre abitazioni e ancor meno nelle nostre botteghe, laboratori o uffici, che almeno 20 volte al giorno, vengono violate, spesso da bande specializzate di soggetti provenienti dall’Est Europa, armati di flessibili e tenaglie a batterie, stando alle informazioni fornite dalle forze dell’ordine'. Questo dovrebbe dire il sindaco. 'Modenesi, prendete precauzioni, dotatevi di inferriate, antifurti, casseforti, telecamere, serrature blindate. Ricordate il controllo di vicinato è un palliativo, non fateci troppo affidamento. E le forze dell’ordine in città sono numericamente insufficienti per fronteggiare questo esercito di malviventi pur svolgendo al massimo delle possibilità il loro compito. Vi informo che il corpo di Polizia Municipale, l’unico sul quale posso direttamente intervenire, verrà per quanto possibile potenziato e usato per i pattugliamenti...'

Potrebbe dirlo già domani mattina in occasione della firma in prefettura del rinnovo del famoso 'Patto per Modena sicura' alla presenza del viceministro dell'Interno Mauri.





E invece la parola d’ordine è ‘minimizzare’.

Di fronte a questi dati sorprende il silenzio della politica e delle istituzioni in particolare. Il sindaco di Modena, riconfermato ampiamente alle elezioni di questa primavera, ha deciso di mantenere ancora una volta per sé la delega alla sicurezza. Una responsabilità importante e onerosa ma dalla quale non si può sfuggire. Se Modena è maglia nera in Italia per numero di furti in casa, significa che un problema, rispetto al pur difficile clima nazionale, esiste. Secondo l’ultima classifica del Sole24Ore siamo 104esimi in Italia, quartultimi, per furti in appartamento, 89esimi per numero di rapine e 70esimi per violenze sessuali.





Non sentirsi protetti tra le mura di casa, immaginare di non avere nessun luogo al riparo da ladri e banditi, lascia una sensazione di impotenza che tutti coloro che hanno subito un furto conoscono. Non c'è quasi famiglia del resto che non abbia vissuto una esperienza simile negli ultimi anni. Allora, forse, è necessario mettere da parte la retorica dei tavoli della sicurezza, le sfilate tra gli agenti della municipale in uniforme alla festa di San Sebastiano e gli slogan autocelebrativi. Mettere da parte tutto questo e ammettere che a Modena c'è un problema enorme di sicurezza che tocca tutti e in particolare le fasce più deboli, gli anziani che vivono soli.