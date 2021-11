Modena, esclusa la violenza sessuale ai danni della 13enne

Non si è trattato di violenza sessuale. Gli accertamenti eseguiti in giornata, come pubblicato stamattina da La Pressa, hanno escluso l'ipotesi più grave. La 13enne soccorsa ieri sera dalla polizia locale (come confermato dall'ufficio stampa del Comune di Modena) al parco Novi Sad era ubriaca e si trovava insieme al fidanzatino suo coetaneo. I sanitari del Pronto soccorso, dove la ragazza è stata accompagnata in ambulanza su segnalazione dei vigili, hanno attivato i poliziotti della Squadra Mobile per accertare che, alla luce della poca lucidità della ragazzina, non fosse stata vittima di possibili abusi sessuali. Ipotesi smentita dagli stessi agenti questa mattina. La ragazzina, ora in buone condizioni, è stata riaffidata ai genitori.