Modena, soccorsa 13enne al Novi Sad: ipotesi tentata violenza sessuale

Gravissimo episodio intorno alle 20 di ieri sera. Una ragazzina di 13 anni, di nazionalità italiana, sarebbe stata aggredita sulle scalinate del Novi Sad di Modena da un gruppo di ragazzi. Sul posto la polizia locale di Modena che ha scortato la minorenne in stato confusionale, e in parte svestiva, affidandola alle cure dei sanitari giunti sul posto con una ambulanza. Da una prima ricostruzione la giovane - i cui rapporti di conoscenza con gli altri ragazzi sono da chiarire - potrebbe avere subito un tentativo di violenza, pare scongiurato proprio dal tempestivo allarme lanciato da un passante e raccolto dalla polizia municipale.Il fatto è stato confermato questa mattina dal Comune di Modena che ha dato conto solamente dell'intervento sul posto della polizia locale. Sono in corso le indagini riservate, vista la delicatezza del fatto, da parte della Procura di Modena per individuare i responsabili e fare piena luce sull'accaduto e che indagherebbe per tentata violenza.