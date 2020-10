'Modena, violenze e rapine commesse da immigrati: ora basta'

'Cosa serve ancora per dire basta alla immigrazione incontrollata e al buonismo di una sinistra, appoggiata da quel che resta dei 5 Stelle, che confonde il concetto di accoglienza con l'apertura a una invasione incontrollata? Cosa serve ancora per dimostrare lo stretto legame tra immigrazione e criminalità? A cosa dobbiamo assistere per smontare un business che passa anche attraverso il meccanismo dei presunti minori stranieri non accompagnati, attraverso il quale viene garantito vitto e alloggio indiscriminato anche a uomini di 20-25 anni? Gli ultimi gravissimi episodi accaduti a Modena devono lasciare un segno indelebile nella coscienza di chi a livello nazionale e a livello locale continua a predicare l'accoglienza a tutti i costi, di chi etichetta come risorse questi stranieri spesso irregolari e di chi sta smontando i decreti sicurezza tornando a garantire alle Ong una libertà totale e indiscriminata'. A parlare è il senatore Lega Stefano Corti.'A Spilamberto una donna di 64 anni è stata violentata nell'androne di casa ( qui l'articolo ) da un magrebino senza fissa dimora e al parco Ducale un insegnante è stato preso a coltellate da tre tunisini di cui due minorenni ( qui l'articolo ). Così è ridotta la provincia di Modena: un ripetersi allucinante di episodi simili, quasi sempre commessi da immigrati, che rendono la città invivibile e che costringono i cittadini a non uscire di casa. La solidarietà piena e totale alle vittime non basta, è ora di aprire gli occhi e di porre un freno a questi orrori'.

'Passeggiare la sera per Modena è divenuta una pratica rischiosa a causa della presenza di immigrati violenti, lo dicono le cronache e questo dovrebbe far riflettere profondamente la giunta - aggiungono il commissorio Lega Davide Romani e del capogruppo in Consiglio comunale Alberto Bosi -. Eppure la sinistra che governa da sempre la città continua come nulla fosse a predicare accoglienza e ad organizzare addirittura il festival della migrazione che si terrà a fine novembre'.