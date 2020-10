Modena, tre tunisini (2 minorenni) rapinano e accoltellano 46enne

La polizia ha arrestato tre giovani tunisini, due minori e uno appena maggiorenne, ospiti di comunità per minori immigrati non accompagnati, che hanno aggredito un 46enne modenese nella notte di sabato 30 settembre al parco Ducale. L'uomo, intorno all'1.30 è stato vittima di un vero e proprio agguato a scopo di rapina. I ragazzi lo hanno strattonato e ferito con un coltello al polpaccio e alla schena senza però riuscire a prendergli il cellulare, ma fuggendo solo con una banconota da 20 euro, il pacchetto di sigarette e un accendino. Il 46enne, dopo essersi divincolato, ha così allertato la polizia che, dopo aver bloccato gli accessi di corso Vittorio e Canalgrande, hanno fermato i rapinatori. I giovani avevano ancora nelle tasche lo scarno bottino, con accendino e pacchetto di sigarette con due sigarette all'interno riconoscibili proprio grazie alla descrizione della vittima.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.