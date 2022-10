Tragedia in A4, allo Stadio di Riccione i funerali delle sette vittime

Si svolgeranno alle 14.30 di giovedì 13 ottobre allo stadio comunale di Riccione, in provincia di Rimini, i funerali dell'ex sindaco della Perla Verde Massimo Pironi, della responsabile educativa del Centro 21 Romina Bannini e dei cinque ragazzi ospiti del centro, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri deceduti venerdì nello schianto sulla A4 . E il Comune romagnolo sarà in lutto cittadino per tutta la giornata. Le salme saranno trasportate da San Donà di Piave, nel veneziano, la mattina di mercoledì e la camera ardente verrà allestita all'interno del Palazzetto dello sport, il Playhall di viale Carpi, struttura inaugurata proprio da Pironi, e rimarrà aperta dalle 15 alle 22 di mercoledì 12 ottobre e dalle 7 alle 13 di giovedì 13 ottobre.All'Italo Nicoletti di viale Forlimpopoli saranno disponibili circa 2.000 posti nelle tribune, a cui si aggiungono i 6.000 nel prato. All'esterno dello stadio sono presenti aree di sosta per circa 600 automobili, oltre a tutti quelli lungo le vie limitrofe. L'altare sarà allestito lungo il margine del rettangolo di gioco opposto alle tribune sono previsti alcuni maxischermi. Ai lati dell'altare saranno riservati dei posti per le famiglie delle vittime e per i componenti del coro. Nella giornata dei funerali oltre agli agenti della Polizia locale saranno mobilitati anche i volontari della Protezione civile e della Croce Rossa. 'Sono già tantissimi i riccionesi che ci hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare all'organizzazione dei funerali: ringrazio ognuno di loro a nome della città', conclude Angelini.