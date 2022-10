Dramma in A4, le vittime salgono a sette: è morta anche Romina Bannini

Salgono a sette le vittime dello schianto in A4 di venerdì. E' stata accertata oggi pomeriggio la morte di Romina Bannini, l'educatrice 36enne che viaggiava nel furgone proveniente da Riccione e diretto in Carnia. Romina era l'unica sopravvissuta alla strage ma le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. L'azienda Ulss della Marca Trevigiana ha comunicato la tragica notizia. Bannini era stata ricoverata all'ospedale Cà Foncello di Treviso. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi. Come detto , non vi sarebbero tracce di frenata nel punto dell'incidente di venerdì nel tratto San Donà-Portogruaro dell'autostrada. Il particolare emerso dai rilievi fa propendere per l'ipotesi di un malore del conducente del furgone, l'ex sindaco di Riccione e ora volontario della cooperativa Massimo Pironi.La Procura di Venezia ha già dato il nulla osta alla consegna dei corpi alle famiglie per lo svolgimento dei funerali.