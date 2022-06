Bomporto, il Psi appoggia in extremis la candidatura della Meschiari

'Gentilissima Meschiari, la tua lettera ci dimostra la volontà di recuperare seriamente errori e che la ricerca di unità non sia un rito che spesso viene dimenticato a urne chiuse e a risultati ottenuti. Pertanto con la coscienza del valore documentale dello scritto e per scelta politica conseguente assicuriamo di essere impegnanti direttamente affinchè la tua lista possa ottenere il consenso maggioritario dei cittadini'. Così la segretaria provinciale Psi Graziella Giovannini sottoscrive il sostegno dei socialisti alla candidatura a Bomporto della candidata di centrosinistra Tania Meschiari.'Bomporto è un Comune con grandi tradizioni sportive che ci è molto caro - continua la Giovannini -. Il nostro Righi ha dato e dà un contributo essenziale a livello civico. Ma anche amici e compagni di vecchie famiglie socialiste siamo certi che ci aiuteranno. Dobbiamo riprendere un percorso di innovazione e di attuazione delle buone cose impostate dalla giunta precedente e migliorare per il bene dei cittadini. Ti assicuriamo che quei valori che hai conosciuto in famiglia e che noi ancora interpretiamo ci spingono a darti fiducia sopra ritardi e sottovalutazione, con profondo rispetto per l'impegno che hai accettato'.