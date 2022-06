Novi, Bomporto, Castelnuovo: domenica si vota a Modena. Ecco le schede

Domenica 12 giugno si torna al voto sia per le elezioni amministrative che per i referendum sulla giustizia. In Provincia di Modena vanno al voto tre Comune: Novi, Bomporto e Castelnuovo.Si vota solo in una giornata dalle 7 alle 23, nessuno dei tre Comuni è sopra i 15mila abitanti e quindi non è previsto il ballottaggio. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi: si inizia con le schede dei referendum, a seguire quelle per le elezioni amministrative.Sopra le tre schede elettorali, nel dettaglio ecco il riepilogo delle liste Comune per Comune.Due i candidati sindaci in corsa: Massimo Paradisi, sindaco uscente e ricandidato dal centrosinistra e Alessandro Boni per il centrodestra.Candidati centrosinistra per Castelnuovo e Montale - a sostegno di Massimo ParadisiRossella CaciKatia CitroSerena FabianoRiccardo FalluccaMatteo FerrariRossella FoglianiLauro FontanesiIvana FrauliniSusi GrementieriEnzo IonnaAurora PuglieseMattia SolieriStefano SolignaniAlessandro TagliatiCarmine VentreArianna WelischCandidati centrodestra per Castelnuovo e Montale - a sostegno di Alessandro BoniLuca ForghieriStefano GallettaManuela BruzziFabio FerriRichard CavazzutiRubens CavazzutiStefania ManziniMassimo RomaniniRaffaello VernacchiaFlaviana BarbieriCesare GalloniAgnese Lusoli SilingardiMaria Giovanna TagliazucchiMarzia BolognesiVincenzo AnnigoniA sfidarsi per la carica di primo cittadino sono il sindaco uscente Enrico Diacci e Marco Ferrari del centrosinistra.Candidati ‘Noi lista civica’ - a sostegno di Enrico DiacciErmes AllegrettiSusanna BacchelliAntonella BacchiegaMassimiliano BorsariElisa CasariniMarzia DiacciDavide DottiMauro FabbriAlessandro FracavalloDavide MantovaniAnnalisa PaltrinieriAlves SilvestriJenny TencaClaudio TioliCosimo TremigliozziMatteo ZanardiCandidati Essere Comunità - a sostegno di Marco FerrariFederico CarrettaRosanna CasalettiGloria CastelliniLorena DiazziMarco FerrariFederico FieniElisa FrancesconIvo FranciaValerio GrillenzoniKatsiaryna Khila Detta KatiaRita LosiMarco NicoliniMarina RossiSimone TurciMonica VeronesiDiego ZanottiDopo le dimissioni di Angelo Giovannini (sostenuto dal Pd e dal centrosinistra) a Bomporto si va al voto e i candidati sindaci sono tre. Tania Meschiari (centrosinistra), Laura Gelatti (centrodestra) e Salvatore Milone (civico vicino ai 5 Stelle).Candidati Bomporto Solara Sorbara Insieme - a sostegno di Tania MeschiariAndrea BerselliAlberto BorghiCristina FranchiniVittorio LeoCostanza LisioMario LugliIlaria MalavasiAndrea MorandiEleonora RagazziAlda ReggianiCorrado SalvioliMaddalena TomasiniCandidati Noi Bomporto - a sostegno di Laura GelattiRoberto GarutiRoberto BeviniAntonella BonturiLisa BorgatoIrene CasiniSara CorcioneStefano MontorsiMarco NoraPellegrino SaglioccaAlfio ScalisiGiuseppe VolpeFrancesco ZoboliCandidati Idee in MoVimento per Bomporto e Frazioni - a sostegno di Salvatore MilonePietro SavazziSimone GiovanardiDora BaraldiGiuseppe Franco MarreseEmanuel TranchinoClaudia MicheliniWalter MustoneMariano CapistranoDeborah CicchettiCarlo FavarottaJeanne Aurelie Blanche EnyeguePiero Tresente