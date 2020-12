Castelfranco: la situazione in diretta dal punto di rottura dell'argine Panaro

Siamo stati pochi minuti fa sul punto in cui l'argine del Panaro ha ceduto a Castelfranco.La rottura è purtroppo ampia e la piena del fiume continua ad erodere terra e ad allargare la voragine nell'argine. Come ha spiegato il sindaco Gargano ( qui l'articolo ) la situazione è particolarmente critica. Alluvionata per ora la zona tra via Tronco e via Bonvino. Sono interessate 40 famiglie. Arrivati quattro elicotteri da Protezione civile, Vigili del Fuoco e Marina militare. Predisposte tre aree di accoglienza a Castelfranco i negativi Covid presso il palazzetto dello sport, gli isolati palestra scuole Guinizzelli e palestra di via Andrea Costa per accogliere i pazienti Covid. In questi minuti la polizia locale sta chiudendo la Nonantolana verso Nonantola.Nel video la diretta di Gianni Galeotti.