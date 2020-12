Castelfranco: rottura argine Panaro. Il punto del sindaco Gargano

'La situazione è particolarmente critica: si è creata una falla nell'argine di destra del Panaro verso Nonantola: alluvionata la zona tra via Tronco e via Bonvino. Sono interessate 40 famiglie e in alcuni casi l'acqua fuoriuscita ha superato il metro di altezza: presenti vigili del fuoco, 118 e volontari. Stanno arrivando quattro elicotteri da Protezione civile, Vigili del Fuoco e Marina militare che atterreranno al campo sportivo di Gaggio'. Così il sindaco di Castelfrancofa il punto al telefono della situazione a Castelfranco dopo la rottura dell'argine del Panaro ( qui l'articolo ).Predisposte tre aree di accoglienza a Castelfranco i negativi Covid presso il palazzetto dello sport, gli isolati palestra scuole Guinizzelli e palestra di via Andrea Costa per accogliere i pazienti Covid. Sul posto già predisposte 60 brandine e coperte.