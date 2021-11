Il Modena sale sull’ottovolante e con punteggio tennistico (6 a 1 il finale) asfalta la Pistoiese, conquista la ottava vittoria consecutiva (eguagliato il record della Longobarda di De Biasi che vinse le prime otto gare consecutive nel campionato di serie C 2000/01), entra nella storia, e raggiunge, per la prima volta in questo campionato, la vetta della classifica, appaiando a quota 36 i cugini di oltre Secchia, fermati in casa dalla Viterbese sul 3 a 3.Il Modena adesso è un rullo compressore, la facilità di gioco dimostrata con la Pistoiese, è stata di assoluto livello.La partita, di fatto, è scivolata via in modo tranquillo, dato che dopo mezzora di gioco i gialli conducevano la gara per 4 reti a 0, segno dello strapotere gialloblu in campo.

La vittoria dei gialli è giunta al termine di una (l’ennesima…) settimana complicata, dato che ai lungodegenti infortunati, si sono aggiunti i due casi di positività al covid, ed era palpabile il rischio che un cluster nel club gialloblu dimezzasse ulteriormente la rosa a disposizione di mister Tesser; fortunatamente tutti i tamponi eseguiti sul gruppo prima squadra hanno dato esito negativo, e il mister ha comunque potuto gestire anche questo ennesimo imprevisto.Le otto vittorie consecutive eguagliano il record, ma a questo punto questo Modena non deve porsi dei limiti, o stare a fare dei calcoli; tutto è possibile, e con un campionato ancora lungo c’è tempo per il canarino, che adesso ha preso il volo, di salire sempre più in alto.