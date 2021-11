Che goleada al Braglia, il Modena vola: 6-1 contro la Pistoiese

Pistoiese travolta al Braglia nella sedicesima giornata delle 38 di campionato. La vittoria del Modena, oggi in casa contro la Pistoiese, va di pari passo con una goleada. Sei i gol gialloblù al termine di una gara segnata dalla tripletta di Scarsella all'11' al 32' e al 53'. A raddoppiare la tripletta le due reti nel primo tempo di Minesso e Paulo e, nella ripresa, di Oyndamola. Dopo questa vittoria il Modena è primo in classifica a pari punti con la Reggiana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.