'Mega frantoio a San Cesario: ribadiamo il no alla proroga'

'Il Comitato ed i cittadini di Altolà non possono rassegnarsi ed accettare la proroga concessa per la realizzazione del mega-frantoio previsto in via Martiri Artioli. Una proroga che fa slittare di ulteriori tre anni il termine previsto per la messa in funzione dell’impianto: dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2025 . Il permesso di costruire è stato rilasciato nel lontano 2015 ed oggi dopo 7 anni di proroghe i residenti si ritrovano a doverne accettare un’altra, stavolta giustificata con l’emergenza covid'.A parlare è il Comitato Altolà Cave di San Cesario.'Si protraggono così i timori più volte manifestati dal Comitato, primo fra tutti, quello del rischio di inquinamento dell’acqua di falda a seguito dell’insediamento del frantoio. Noi del Comitato e insieme ai residenti di Altolà continueremo a batterci per tutelare la nostra acqua, risorsa preziosa e limitata, e per salvaguardare il nostro territorio da anni martoriato dalle escavazioni di ghiaia - continua il Comitato -.