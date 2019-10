'Svolta eco green del comune di San Cesario è monumento all’ipocrisia'

'Apprendiamo che questa settimana in Villa Boschetti, l’amministrazione di San Cesario, guidata dal neo sindaco Zuffi ha presentato un progetto di eco volontariato, volto a tenere pulite aree del nostro paese dai rifiuti “vogliamo iniziare un percorso di partecipazione attiva che sia da stimolo per tutti verso la tutela dell’ambiente che ci risponda”, ha affermato Zuffi. Tutto bello, certo, peccato che nella realtà, per fare un esempio calzante, quando si è trattato di supportare le giornate di pulizia ai laghi di Sant’Anna, eseguite da volontari evidentemente loro non graditi, si siano tenuti ben alla larga'.

Così in una nota Mirco Zanoli, portavoce lista civica Rinascita Locale di San Cesario.

'Ma veniamo alla presunta svolta “eco green” propugnata dal PD sancesarese, passiamo dalle parole ai fatti, a inizio settimana si è tenuto un consiglio fiume con 16 punti all’ordine del giorno, di cui ben 9 a firma Rinascita Locale, che trattavano di problematiche a 360°, tra cui ovviamente i temi ambientali legati alla salute dei cittadini, temi che non potevano non essere presenti, in un paese purtroppo martoriato sotto questo punto di vista - afferma Zanoli - Dalla Far Pro allo stop alla prossima installazione delle antenne deputate alla tecnologia 5G nel nostro territorio, dalla rimappatura dei manufatti e delle coperture in cemento amianto con metodi moderni ed efficaci alla richiesta ad Hera di aumentare frequenza e capillarità dei monitoraggi sulla presenza delle fibre di amianto all’interno dell’acqua del circuito acquedottistico'.

'Ebbene un cittadino cosa pensa? Svolta ecologica per il bene comune gli amministratori avranno approvato…. Invece no: hanno bocciato entrambe, per il 5G adducendo motivazioni tecniche e di opportunità, tralasciando il principio di precauzione, nel caso dell’amianto giustificandolo principalmente con motivazioni economiche (sul resto difficile dissentire), approvando poi subito dopo una inusuale contromozione che si potrebbe definire “il libro dei buoni propositi”, dove sparisce ogni riferimento al controllo delle acque del circuito acquedottistico in mano al gestore HERA, alla sostituzione delle tubazioni e dove viene completamente eliminato alcun impegno temporale - chiude Zanoli -. A proposito di motivazioni economiche, siamo a ricordare che l’amministrazione versa a fondo perduto ogni anno 60000 euro alla Polisportiva calcio e sta investendo 770000 euro nel polo sportivo tra manto sintetico e nuova palestra, luogo che è per giunta comprovatamente inquinato a livello di aria, scelta quindi molto “eco green”. Anche su cave ed Emiliana Rottami si potrebbero aprire capitoli lunghissimi così come sul comparto Albertini, una colata di cemento da 140 alloggi probabilmente sulla linea di partenza, la nostra “Vaciglio”. Concludiamo quindi che a nostro parere siamo di fronte all’ennesima operazione ipocritamente demagogica da parte di Zuffi'.