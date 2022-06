Ucman: giunta PD difende le esternalizzazioni dei nidi e spiega il perché

'Giudico come un importante assunzione di responsabilità l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione dell'atto di indirizzo di sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia che permette alla Giunta di valutare la possibilità di affidare gli asili nido a soggetti terzi, così da poter continuare a garantire il servizio alle famiglie. Mi auguro che da oggi ci possa essere la collaborazione di tutti gli attori interessati per trovare la soluzione migliore per raggiungere l'obiettivo di garantire il miglior servizio possibile per i nostri bambini'.Così il Presidente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Alberto Calciolari, spiega la decisione proposta portata e approvata in Consiglio dell'Unione di esternalizzare i servizi educativi dei nidi d'infanzia di San Prospero e di Mirandola.'Come amministrazione dell'Unione faremo tutto quello che è in nostro potere per non disperdere le professionalità del personale che rappresenta una ricchezza per il servizio –aggiunge l'Assessore Monja Zaniboni –, prevedendo precisi obblighi per la realtà che si aggiudicherà la gestione del servizio nidi dell'Unione'.