Ucman: passa con i voti del PD l'esternalizzazione dei nidi

Il dato è tratto. La tenuta esternalizzaxin esternalizzazione di altri due nidi nei comuni dell'area nord e fino ad ora a gestione diretta dell'Ucman è stata decisa dalla giunta dell'Unione Area Nord presieduta dal sindaco PD di Medolla Alberto Carciolari e sostenuta con 16 voti a favore delle forze di centro sinistra. Contrario tutto il centro destra.Come annunciato, davanti all'aula del Consiglio dell'Unione Comuni Area Nord, nel presidio organizzato dalla CGIL, era presente una folta rappresentanza di genitori, contrari alle esternalizzazioni.In sostanza, con l'approvazione del documento, è stato dato il via libera ad una gestione indiretta, attraverso l'affidamento a soggestti privati, di due nidi fino ad ora in gestione diretta Ucman. I nidi fino ad ora affidati direttamente ad Ucman sono quelli di Concordia, San Prospero, Mirandola e San Felice. Con l'atto aprovato, inoltre, due nidi saranno affidati in gestione alla Asp, Azienda pubblica di servizi alla persona.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.