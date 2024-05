Voto a Mirandola, da Azione alla lista di Toscani: i nomi a fianco di Bassoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Matteo Richetti, capogruppo alla Camera, e Paolo Zanca, commissario provinciale del partito di Calenda, hanno partecipato all’evento.Ha aperto l’incontro Riccardo Zaccarelli, responsabile locale di Azione. 'Abbiamo ottenuto il consenso su un’alleanza di centro sinistra, il Patto per il Futuro di Mirandola, che ha fatto propri i nostri valori fondamentali, e nella quale siamo ben visibili con il nostro simbolo e la nostra lista di candidati. Dopo il capolista, i candidati di Azione sono in ordine crescente di età, e questo mette bene in evidenza quanti giovani hanno scelto di impegnarsi con noi' - ha detto Zaccarelli.Subito dopo Zaccarelli ha parlato il candidato sindaco Carlo Bassoli, sostenuto dalla coalizione Patto per il Futuro di Mirandola.

Della coalizione, oltre ad Azione, fanno parte il Pd, Sinistra civica per Mirandola e Per Mirandola con Stefano Toscani.



Matteo Richetti ha concluso l’incontro di ieri impegnandosi a sostenere nelle sedi parlamentari e ministeriali le richieste della comunità mirandolese, perché 'Azione vuole che Mirandola sia più forte e capace di farsi ascoltare in Emilia Romagna, in Italia e nell’Unione Europea, nell’interesse di tutta l’area nord della provincia modenese'.



Ecco tutti i nomi in lista

Pd: Anna Greco, Ivano Barbieri, Laura Bemaroli, Gianni Braghiroli, Giuseppe Carotenuto, Fabrizio Consoli, Annarita Corazzari, Vanessa De Stradis, Martina Fazio, Rita Gatti, Francesco Ghedini, Alessandro Guarda, Marcello Papotti, Chiara Razzaboni, Antonella Reitano e Tania Riccò.

Per Mirandola con Stefano Toscani: Carmela Aversano, Seyhat Aydin, Lorenza Baraldi, Caterina Bondi, Matteo Carletti, Massimiliano Furgeri, Emanuela Gennari, Maria Grazia Gozzi, Sandro Morselli, Giulio Paltrinieri, Amos Palumbo, Michele Panza, Donata Ragazzoni e Cinzia Tavemari.

Azione: Riccardo Zaccarelli, Antonella Canossa, Giuseppe Barbuto, Luca Maretti, Michele Razzaboni, Fabio Casari, Sara Basaglia, Luca De Netto, Francesca Consoli, Elisa Golinelli, Roberto Grosso, Paola Fantini, Norma Fabbri, Andrea Serramola e Massimo Tazzioli.

Sinistra Civica per Mirandola: Gianluca Barelli, Rebecca Paltrinieri, Stefania Bignardi, Pier Luigi Borellini Gualdi, Luigi Campanile, Eleonora De Zaiacomo, Giulio Di Gisi, Steve Di Marta, Sara Errachidi, Mattia Albertina Marchesi, Susanna Roveda, Caterina Roveri, Giacomo Soavi, Silvia Tavaroli, Piergiorgio Zerbini.