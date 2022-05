Autotrasporto, obbedire e morire in silenzio pur di lavorare

Vorrei aggiungere all’articolo riguardo le infiltrazioni sul trasporto una spiacevole verità che spesso si omette. Eppure c'è chi non ne può più e rischia spesso di non trovare più lavoro, come nel mio caso. Si tratta di obbedire e morire in silenzio con turni incessanti di lavoro non prendendo assolutamente in considerazione le norme europee sui turni di lavoro e riposo notturno e non da meno il mancato rispetto dei limiti di velocità.L’ultima vicenda risale a qualche giorno fa. Ho fatto richiesta di lavoro in una azienda del nord Italia la quale svolge la sua attività nel territorio della Emilia Romagna prevalentemente. E' andato tutto bene fino ad un certo punto, fino a quando cioè mi è nata spontanea l’affermazione detta chiaramente, vista la mia condizione di invalidità. 'Signori miei - ho detto - sappiate che non faccio giochi con cronotachigrafi e carte tachigrafiche per poi rischiare la patente oltre che mettere in serio pericolo la sicurezza mia e altrui'.Da lì buio totale.Queste situazioni spiacevoli sono anche sul trasporto persone e vanno denunciate come vanno denunciati i titolari di aziende che mettono a rischio la salute dei propri collaboratori.