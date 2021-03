La dottoressa: 'Riaperture scuole Modena, manca il buonsenso'

Commento brevemente la lettera inviata ad alcuni media cartacei e on line , dalla mamma di unabambina che frequenta il primo anno della scuola secondaria di primo grado a Modena, moltopreoccupata per la ripresa delle attività didattiche in presenza.Non conosco la signora Diletta Bellei ma conosco molte mamme che mi rappresentano i suoi stessidubbi.A loro come a Lei dico che purtroppo nelle scelte per combattere il Covid 19 non è importanteavere ragione ma trovare chi te la dia e che la gamma di pareri espressi degli “esperti“ di Covid19 va dai negazionisti a coloro che pensano che dallo stesso non ci si possa liberare.Manca spesso, a mio avviso, da parte di chi si occupa per mestiere della res publica in merito alCovid-19 il buonsenso, o meglio, per dirla con il Manzoni: “Il buonsenso c'era, ma se ne stavanascosto, per paura del senso comune”.A me e a Lei, come a tutte le mamme che temono che le scuole non riaprano in sicurezza, nonresta che sperare che il buonsenso delle mamme faccia si che i bambini liberati dall'isolamentoanche se positivi non rientrino in classe se non dopo un tampone molecolare negativo.