La solitudine di chi rispetta le regole, ma la pensa diversamente sui vaccini

E ci si trova così, un po' per caso, tra amici, conoscenti o colleghi, a deridere i 'negazionisti', quella banda di sciocchi che non vogliono stare alle regole, quelli che le regole non le hanno mai seguite e anche questa volta non si smentiscono... Quelli che mangiano schifezze o magari fumano, ma si oppongono a un medicinale... che sarà mai, lo hanno fatto tutti.E tra il vociare e il sostenersi non ci si accorge che tra i commensali c'è chi non commenta, chi sorride amaramente e si sente solo... perché non gli sembra di negare nulla, le regole le ha sempre rispettate tutte, non riesce a mentire e su questa cosa la pensa solo diversamente.Tranquilli, non serve affannarsi per riconoscerlo, tra pochi giorni sarà facile individuarlo fuori dal locale.