Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













sono rimasta molto colpita da un intervento del sindaco Muzzarelli riguardante il recente sversamento illegale di Saliceta. Si tratta di un crimine ambientale, di rilevanza penale, compiuto da persone senza scrupoli. Purtroppo, temo che difficilmente saranno individuati, avendo adottato tutte le precauzioni del caso.Su Facebook il sindaco, apre citando la triste vicenda, per poi puntare l’indice contro quelli che lasciano i sacchetti in giro. Credo, sia evidente che si tratta invece di fenomeni ben diversi: il primo è un serio reato ambientale compiuto al fine di evitare i costi di smaltimento, la cui gravità non è equiparabile al sacchetto lasciato in giro, segnale di uno scarso senso civico e punibile con una sanzione amministrativa. In più, vi si legge della legittima preoccupazione per l’immagine della città agli occhi dei turisti.In definitiva, l’iniziativa del sindaco mi è sembrata il tentativo di distrarre l’attenzione dei cittadini dalle responsabilità dell’Amministrazione, arrivando addirittura ad associare fenomeni non correlati. Quasi a voler far credere che sia in atto in città un’ondata di inciviltà senza precedenti contro cui l’Amministrazione starebbe lottando con tutte le sue forze. E tutto questo dopo mesi di silenzio.Tuttavia, mi ha anche fornito alcuni spunti che vorrei condividere.Tutti avranno notato che esistono zone o condomini maggiormente interessati dai conferimenti irregolari. Via Luosi,, è una di queste. Poiché non può essere un caso, è altamente probabile, ma potrei sbagliare, che in queste zone ci sia una più elevata evasione della Tari. Se non è così, attendo una smentita con dati alla mano (che il Comune ed Hera sicuramente hanno).Ma se invece è così (come credo), possibile che, dopo sei mesi, il problema non sia stato ancora affrontato?A quanto pare no, visto che si preferisce continuare a parlare in astratto di persone da individuare/educare/punire. Esistono anche loro, ovviamente, ma “Evasione della Tari (che comporta il mancato possesso della carta smeraldo) = Conferimenti irregolari”, mi sembra un connubio più che ovvio. Potrebbe persino essere la parte più rilevante del problema.Per quanto riguarda invece l’immagine della città e il decoro, mi sento di puntualizzare che l’abbandono dei rifiuti, prima ancora di essere un problema di decoro, si configura come un serio problema igienico-sanitario che non può essere ignorato e sul quale l’amministrazione ha delle precise responsabilità. D’altronde, al degrado semplice eravamo già ampiamente abituati. L’innovazione sta nel degrado complesso, arricchito cioè dai rifiuti.E il problema dei rifiuti è ben più grave dell’erba alta nelle aiuole, delle erbacce che spuntano ovunque e dei marciapiedi dissestati. Non credo che i cittadini vi si abitueranno tanto facilmente. Ecco perché propaganda e depistaggio, in questo caso, non sono sufficienti. Dopo sei lunghi mesi, sarebbe anche giunta l’ora di lavorarci seriamente.