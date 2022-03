Al Braglia un Modena infinito. E anche oltre

Modena infinito e anche oltre. Una rete di Minesso a 3 secondi dal termine dei 4 minuti di recupero concessi, fa esplodere il Braglia, regalando al Modena tre punti pesantissimi.Vittoria dal valore incommensurabile, che porta i gialli a + 5 sui cugini di oltre Secchia, consentendo di consolidare il primo posto, e di chiudere il tour de force del mese di febbraio (sette gare in 28 giorni) con 5 vittorie e 2 pareggi; numeri sempre più da record di una squadra che ormai non conosce limiti.Partita difficile contro un avversario tosto; nel primo tempo il Pescara fa la partita senza paura, comanda il gioco, e gestisce le operazioni; solo la buona sorte impedisce ai gialli di capitolare. Un episodio dubbio, in area di rigore gialloblù, scatena le proteste degli abruzzesi, ma l’arbitro lascia giocare.La gara si decide intorno all’ora di gioco; Tesser pesca dalla panchina, dentro Mosti e Minesso, fuori uno spento Tremolada, apparso non al meglio, e Ogunseye, poco incisivo. I cambi del mister ribaltano la squadra, che comincia a giocare stabilmente nella metacampo avversaria, con maggiore vivacità e intraprendenza. Il mister si gioca tutti e cinque i cambi (dentro anche Magnino, Ponsi e Ouhkadda), per provare a vincerla; un segnale importante con cui il mister trasmette alla squadra mentalità e voglia di provarci fino all’ultimo.A dieci dalla fine l’episodio della svolta; il Pescara rimane in dieci (rosso per doppia ammonizione a Drudi) e a quel punto il Modena fiuta l’odore e moltiplica gli sforzi per i tre punti; i gialli ci credono con grinta e determinazione, si ribaltano nell’area del Pescara e allo scadere del recupero Minesso pesca il jolly deviando in rete un tiro di Mosti rimpallato dalla difesa avversaria; il Braglia esplode e diventa una bolgia.I gialli portano a casa tre punti al termine di una gara difficile nel corso della quale non hanno mai perso la lucidità e la voglia di giocarsela fino in fondo.Undicesima vittoria consecutiva in casa, media punti 2,44 a gara; a questi ritmi, la proiezione finale porta a quota 93; Modena tocca quota 71 punti, lo scorso anno ne fece 70 in tutto il campionato.Numeri da record, che al momento non sono sufficienti; mancano nove gara da vivere appassionatamente tutte d’un fiato, senza mollare di un centimetro.