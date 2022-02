Il Modena ospita il Cesena e tenta di conquistare la vetta solitaria

Modena di nuovo in campo questa sera allo stadio Braglia, nel posticipo della sesta giornata di ritorno.Il Monday night si presenta estremamente appetibile; per la terza gara del trittico terribile, arriva il Cesena, secondo derby consecutivo, dopo quello con la Reggiana di mercoledì scorso; una gara molto sentita da entrambe le tifoserie, e, come ogni derby, mai banale; i tifosi sono in fermento, tanto che la curva Montagnani, il cuore del tifo gialloblù, è ormai già esaurita da giorni in prevendita; è vero che le capienze dello stadi sono al 50% ma rimane il dato che conferma il forte amore per questa squadra.A maggior ragione, le attese sono salite alle stelle dopo il pareggio esterno della Reggiana ieri a Carrara contro i padroni di casa (1 a 1 il finale); il Modena questa sera avrà la ghiotta occasione di salire in cima da solo staccando i cugini granata, ipotesi che si verificherebbe solo con la vittoria dei gialli.All’andata un doppio Bonfanti regalò la vittoria al Modena (2-1), ma questa sera servirà certamente il Modena delle grandi occasioni, quello delle quattordici vittorie consecutive, fatto di tenacia, coraggio, determinazione, attenzione e voglia di fare la gara; non sarà infatti una passeggiata, e guai a dare per scontato il risultato.Il Cesena ha fin qui giocato 10 gare esterne totalizzando 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte, condite da 13 reti segnate e sole 10 subite; dunque il rendimento esterno dei romagnoli presenta certamente un saldo positivo; una squadra pericolosa da affrontare con le molle, e giocando “da Modena”, vale a dire con le qualità e le caratteristiche predicate da Tesser, entusiasmo e determinazione.Servirà un Modena presente sia a livello mentale che fisico, capace di pensare a se stesso e alle proprie qualità, che lo hanno portato fin qui; testa libera e gamba sciolta, per agganciare tre punti importantissimi anche dal punto di vista psicologico, per l’impatto anche mentale che potrebbero avere sulla classifica.Per la formazione, sicuro Di Paola per lo squalificato Gerli, per il resto Tesser si riserva le ultime valutazioni fino al fischio iniziale, dato che la squadra ha speso molto in termini fisici e mentali in queste gare ravvicinate, non sono pertanto escluse sorprese e il ricorso al turn-over, salva in ogni caso la conferma del modulo solito “ad albero di natale”.Calcio di inizio alle ore 21.00 allo stadio Braglia, diretta televisiva su Raisport.