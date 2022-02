La Reggiana pareggia ancora, ora il Modena può tentare il sorpasso

Due gol, uno per parte, quello tra Carrarese e Reggiana. Carrarese che porta a casa un punto insperato, che gli permette di rimanere a metà classifica, al decimo posto. Reggiana che invece trova il secondo pareggio consecutivo, e ora rischia davvero di essere superata, in cima alla classifica, dal Modena che domani sera, lunedì, alle ore 21, riceveranno la visita del Cesena: “Loro giocano con 4-3-2-1 – commenta mister Tesser – ma diverso dal nostro con gli esterni che fanno le ali e gli interni bassi. I 3 attaccanti giocano stretti simile a noi, in corsa d’opera se ci dovessero essere delle novità tattiche ci adatteremo. Il Modena dovrà essere bravo ad essere in partita fisicamente e mentalmente, ci vorrà la testa libera, l’entusiasmo e la determinazione”.