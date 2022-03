Il Modena sbanca Carrara e riprende a correre

Il Modena risponde presente, e sbanca Carrara . Una rete di Silvestri in apertura e una doppietta di Minesso nella ripresa regalano i tre punti ai gialli che consolidano la vetta, salendo a + 5 sui cugini di oltre Secchia.I gialli riprendono la loro striscia di vittorie interrotta contro l’Olbia e con una prestazione gagliarda, davanti a oltre 450 tifosi gialloblù giunti da Modena vincono una gara difficile; la Carrarese non perdeva allo stadio dei Marmi dallo scorso mese di ottobre e infatti i padroni di casa hanno dato del filo da torcere al Modena, riaprendo la gara, prima sul 2 a 0 e poi sul 3 a 1; i gialli tengono bene, anche grazie a un paio di belle parate di Gagno e portano a casa bottino pieno.Modena subito avanti con una rete di Silvestri, schierato al centro della difesa a fianco di Pergreffi, poi gialli in controllo della gara; si va al riposo con il Modena avanti di una rete e all’inizio ripresa, su corner di Gerli, Minesso sul primo palo brucia la retroguardia toscana e porta il Modena sul 2 a 0.La Carrarese dimezza la svantaggio con il nuovo entrato Marino, ma Azzi regala a Minesso l’assist per il tris; nel finale Battistella accorcia le distanza, Tesser con i cambi blinda la retroguardia e dopo cinque minuti di recupero, i gialli esultano al triplice fischio.Il Modena lancia la volata e manda segnali al campionato, risalendo a + 5; conquista tre punti meritati al termine di una gara intensa e risponde presente, lasciando capire che la sconfitta con l’Olbia era stata un mero incidente di percorso che non ha lasciato strascichi a livello mentale e fisico.Il Modena torna in campo, per la trentaduesima giornata, martedì 15 alle ore 18.00 al Braglia contro il Siena.