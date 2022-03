Il Modena vola, vince a Carrara e stacca la Reggiana

Il Modena di Tesser non si ferma. Altri tre punti conquistati in una trasferta combattuta, contro la Carrarese, finita con 5 gol, 2-3 per il Modena che con 74 punti allunga di nuovo in vetta il distacco dalla Reggiana. (38) scesa in undicesima piazza e fuori dai play-off: la rete di Silvestri e la doppietta di Minesso compensano e superano le reti di Marino e Battistella per i padroni di casa.Foto: Modenacalcio.comLucchese-Reggiana 1-0, Carrarese-Modena 2-3, Ancona Matelica-Viterbese 2-2, Imolese-Virtus Entella 1-1, Pistoiese-Cesena 0-1, Siena-Gubbio 1-2, Olbia-Pescara 1-2, Pontedera-Fermana 1-2, Teramo-Montevarchi 0-1, Vis Pesaro-Grosseto 2-1.: Modena 74; Reggiana 69; Cesena 58; Virtus Entella e Pescara 53; Ancona Matelica 47; Gubbio 43; Vis Pesaro 41; Lucchese e Pontedera 39; Carrarese 38; Siena e Olbia 35; Montevarchi 34; Teramo e Fermana 33; Pistoiese 28; Viterbese e Imolese 27; Grosseto 24.: Viterbese-Pistoiese (ore 14.30), Carrarese-Olbia (ore 18), Modena-Siena (ore 18). Le gare delle 21: Pescara-Cesena, Fermana-Teramo, Grosseto-Pontedera, Gubbio-Imolese, Montevarchi-Lucchese, Reggiana-Vis Pesaro e Virtus Entella-Ancona Matelica.Le tifose gialloblù per Modena-Siena del 15 marzo (ore 18) potranno entrare allo stadio con il 50% di sconto sul prezzo del biglietto. I tagliandi saranno acquistabili online sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/ e nei punti vendita Vivaticket. Il giorno della partita, allo stadio Braglia, le casse della biglietteria saranno chiuse.