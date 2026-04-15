Inceneritore Modena: rifiuti in aumento nel 2025, boom di speciali

Le famiglie modenesi producono sempre meno rifiuti ma l'inceneritore modenese ne brucia sempre di più. L'ultimo dato Arpae disponibile che chiude il 2025, conferma una tendenza ormai consolidata: l’inceneritore di Modena è alimentato in larga parte e sempre più da rifiuti speciali provenienti da altri territori, mentre la quota dei rifiuti urbani – quelli prodotti dalle famiglie della città e della provincia e per un 20% per cento circa da utenze urbane di altre provincie, rappresenta una parte sempre più marginale del totale.La prima conseguenza confermata è che il territorio modenese subisce un impatto ambientale da emissioni conseguentemente all'incenerimento di rifiuti che non produce. È un dato noto da anni, ma che i numeri più recenti ribadiscono con più evidenza.Confrontando il dato annuo 2025 con quello dell’anno precedente, emerge che i rifiuti totali inceneriti sono in aumento. Nel 2024 erano stati 187.487 tonnellate, mentre l’ultimo dato disponibile per il 2025 indica 196.179 tonnellate: quasi 9.000 tonnellate in più.Un incremento che rafforza l’idea di un impianto che non sta andando verso una riduzione dei carichi, ma verso un utilizzo crescente.

Nel mese di dicembre 2025 sono state conferite 18.526 tonnellate di rifiuti, di cui 11.869 tonnellate di speciali: quasi due terzi del totale.Su base annua, il quadro è analogo: 110.902 tonnellate di speciali contro 85.277 tonnellate di urbani. In pratica, 57 rifiuti su 100 inceneriti nel 2025 non provengono dalle utenze residenziali, ma da attività produttive e impianti di trattamento.La componente più rilevante tra gli speciali è quella dei codici EER 19.12.xx, gli scarti dei trattamenti meccanici dei rifiuti: residui non riciclabili che arrivano da impianti di selezione, spesso situati fuori provincia. Nel 2025 questi scarti hanno raggiunto 51.883 tonnellate, quasi la metà di tutti i rifiuti speciali inceneriti.I rifiuti urbani, invece, mostrano un peso relativo sempre più ridotto. Le tonnellate conferite all'inceneritore nell'ultimo anno ammontano a 85.277. Di queste 26.165 tonnellate provengono da fuori provincia. Il risultato è un impianto che opera in modo sempre più interprovinciale, bruciando rifiuti che non sono prodotti dal territorio che ne subisce gli impatti. Un tema, quest'ultimo, con risvolti anche sociali e politici. L’impatto ambientale dell’inceneritore, che pur nel rispetto dei limiti giornalieri rispetto alle emissioni, comunque esiste e ricade sui cittadini modenesi, indipendentemente dai loro comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata.Senza considerare che l'impatto ambientale generale delle tonnellate bruciate non è solo collegato alle stesse ma anche, per esempio all'aumento del traffico dei mezzi pesanti che da ogni parte della regione e d'Italia trasportano ogni giorno rifiuti all'inceneritore, percorrendo le strade modenese, con ullterori ricadute sul territorio che solitamente non vengono considerate.Anche se le famiglie riducono i rifiuti, anche se aumentano il riciclo, anche se migliorano la qualità della differenziata, il carico complessivo dell’impianto non diminuisce, perché è sostenuto da flussi di rifiuti speciali e da conferimenti extra-provinciali dato dalla tipologia, dalla potenza, dall'uso e dalla destinazione dell'impianto con dimensioni e logiche industriali sovra provinciali e sovra-regionali.Dati che, come più volte evidenziato, hanno anche un altro valore politico: l’inceneritore continua a svolgere un ruolo rilevante nella strategia industriale e nel modello di business di Hera. In tutti i suoi aspetti. Sia come destinazione di rifiuti urbani e speciali con bacino sovra provinciale e regionale, sia rispetto ai derivati dall'incenerimento che rendono l'impianto un termovalorizzatore. L'impianto di via Cavazza produce attraverso il calore generato dalla combustione (che inizialmente doveva servire al teleriscaldamento di una parte della città). grandi quantità di energia elettrica funzionali ad alimentare sia l'inceneritore stesso, sia gli impianti di depurazione presenti nell'area Hera di via Cavazza e, presto, il nuovo impianto per la trasformazione e produzione delle plastiche Aliplast.Per una parte, visto che il resto viene immessa in rete con ulteriori guadagni per Hera. Come detto, in questa ottica, la centralità nelle strategie industriali di Hera è sempre più evidente e, nei fatti, poco compatibile, sia politicamente che tecnicamente, con la prospettiva di riduzione dei rifiuti conferiti e ai percorsi che, stando agli indirizzi politici anche dell'attuale amministrazione comunale, dovrebbero portare al superamento dell'impianto con orizzonte 2034.La realtà, stando ai dati, fa prospettare l'esatto contrario. Il volume crescente di rifiuti speciali che compensa abbondantemente la riduzione dei rifiuti urbani e la funzione interprovinciale e nazionale dell’impianto vengono letti anche da occhi non esperti, come segnali di una persistente centralità dell’inceneritore nel sistema industriale regionale dei rifiuti, nonostante gli obiettivi dichiarati di transizione verso modelli più orientati alla riduzione e al riciclo.Gi.Ga.