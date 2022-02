Malagò: “Djokovic agli Internazionali Roma? Messaggio sbagliatissimo'

Continua a tenere banco la possibile partecipazione di Novak Djokovic agli Internazionali di Roma, in programma al Foro Italico dal 2 al 15 maggio. Sul tema oggi è intervenuto anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Non sarebbe assolutamente giusto. Ammesso e non concesso che si faccia la doccia in un camper o che mangi da solo cucinandosi da solo, il messaggio è sbagliatissimo. Se c’è una legge (che magari da qui a maggio cambierà), spiegatemi come diciamo alla gente che lui può e i genitori non possono far fare sport ai figli”. Djokovic non è vaccinato contro il Covid-19 ma allo stato attuale non è necessario il super green pass per gli sport all’aperto non di contatto come il tennis. Ma Nole, essendo guarito, potrebbe partecipare in ogni caso, se non arriverà una specifica norma degli organizzatori che preveda l’obbligo vaccinale. Come è stato agli Australian Open e come sarà a Roland Garros.Parole che contraddicono quelle pronunciate dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali secondo la quale Djokovic potrebbe tranquillamente giocare.