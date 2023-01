Modena a Terni per una sfida ad alta tensione

Modena in campo oggi a Terni in una gara particolare, con tanti spunti di interesse. Gli umbri sono a quota 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi, e 8 sconfitte, con 22 reti segnate e 26 subite; in casa su 10 gare disputate hanno raccolto 18 punti, con 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, condite da 9 reti segnate e solo 6 subite; i padroni di casa precedono i gialli di 1 solo punto, e dai quali sono stati battuti all’andata con un sonoro 4 a 1. Al termine di quella gara ci furono pesanti esternazioni del presidente Bandecchi, che si lasciò andare a commenti poco eleganti verso la squadra gialloblù.Poi a Lucarelli, esonerato e all’epoca sulla panchina rossoverde, è subentrato Andreazzoli, che però ha ad oggi una media punti inferiore al suo predecessore.Nelle settimane scorse, poi, Bandecchi è finito nel mirino delle cronache giudiziarie; la guardia di finanza ha eseguito un sequestro di beni che supera la cifra di venti milioni di euro nei confronti dell’Università telematica Nicolò Cusano di Roma, il cui patron e fondatore è Bandecchi; il sequestro ha colpito anche la società di calcio e ad oggi sono a forte rischio gli stipendi, gli altri emolumenti, e il mercato.Inoltre, il Prefetto di Terni , con un provvedimento inaspettato e giunto solo nelle ultime ore, ha vietato la trasferta ai circa 200 tifosi gialloblù che avevano già acquistato il biglietto, adducendo motivazioni assolutamente risibili.

In questa situazione ambientale, e parlando solo di calcio, il Modena non ha mai vinto al Liberati di Terni; i gialli hanno giocato in Umbria 15 volte, tutte in serie B, e il bilancio è nettamente a favore delle Fere con 11 vittorie, di cui le prime 8 consecutive, 3 pareggi e 1 sola vittoria del Modena, il 1 settembre 2012, in una gara che però si giocò al Barbetti di Gubbio e non al Liberati di Terni.



L’ultima a Terni risale al 30 gennaio 2016, finì 2 a 1 per la Ternana, mentre il 24.12.2014, finì 1 a 0 sempre per gli umbri: sulla panchina dei rossoverdi sedeva l’attuale mister gialloblù Tesser, che oggi dunque torna al Liberati da ex, e condividerà questo status assieme a Gagno e Tremolada.

Il Modena dovrà però mettere da parte tutti questi temi, perchè oggi conta solo la partita, conta solo il campo e quello che i gialli sapranno fare durante i 90 minuti e oltre di gioco, nei quali dovranno dare massima applicazione fisica, tattica e mentale contro un avversario ostico.



Per dare il massimo e giocare da Modena, il mister avrà a disposizione quasi tutta la rosa, ad esclusione di Ponsi, Marsura e il lungodegente Battistella.

Per la formazione, conferma per il 4-3-2-1, con alcuni ballottaggi che il mister risolverà come sempre negli ultimi istanti che precedono il calcio di inizio.



Davanti a Gagno, solito linea a quattro: ballottaggio Coppolaro e Oukhadda, e Cittadini e Silvestri, sicuri invece Pergreffi e Renzetti; a centrocampo probabile il trio Armellino, Gerli e Gargiulo, anche se Magnino e Poli scalpitano; davanti i tre tenori Tremolada, Falcinelli e Diaw, anche se non si esclude l’impiego di Strizzolo.

Arbitra Gualtieri di Asti, come all’andata; con il fischietto piemontese, il Modena ha 4 precedenti con 3 vittorie e 1 pareggio; la Ternana ha invece incrociato Gualtieri 4 volte con 1 pareggio e 3 sconfitte.



Calcio di inizio alle ore 14.00 al Liberati di Terni.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc