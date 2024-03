Modena appena sufficiente: col Cittadella finisce in parità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

brutto stop con la Feralpi , il Modena riparte da un pari al Tombolato. Gli ospiti sbloccano la gara in avvio, i gialloblù rispondono con l’1-1 nel finale del primo parziale. Ripresa equilibrata con occasioni per entrambe le squadre, ma senza altri gol.Al 13’ cross tagliato di Carissoni per Amatucci, che spizza di testa e batte Seculin. La prima vera occasione gialloblù arriva al 32’: Santoro trova Gliozzi in profondità, il 9 si defila sulla destra e serve Abiuso a due passi dalla porta, ma il classe 2003 schiaccia l’appoggio in rete e manda incredibilmente alto. L'1-1 arriva al 41’ con Magnino che trova l’incornata vincente sul preciso cross morbido di Corrado, dopo un contropiede partito dai piedi di Gliozzi.Nella ripresa il Modena torna subito pericoloso con Palumbo, che trova la traversa con una punizione a giro da posizione molto defilata.

Il Cittadella risponde al 17’ con Giraudo, che da un paio di metri dalla porta colpisce di testa la palla indirizzandola verso l’angolino, ma Seculin gli nega il gol con un gran intervento. I gialloblù tornano pericolosi al 22’ con Abiuso, che fugge verso la porta servito da Magnino, ma la sua conclusione viene fermata da un difensore di casa. Contro-risposta Cittadella con Pandolfi, Seculin in uscita (coraggiosa) gli dice no con un bell’intervento. Al 31’ Gerli impegna Maniero dopo una triangolazione con Santoro, tiro alzato in corner. Nel finale un’occasione per parte: Ponsi calcia a botta sicura servito da Tremolada, respinge un avversario; nell’ultima azione della partita Pandolfi da ottima posizione spara alto.



Il tabellino



CITTADELLA: Maniero; Salvi, Negro, Frare; Carissoni, Amatucci, Branca (33’ st Mastrantonio), Vita, Rizza (1’ st Giraudo; 19’ st Angeli); Magrassi (19’ st Pandolfi), Baldini (19’ st Maistrello).





A disposizione: Kastrati, Sottini, Tessiore, Carriero, Cassano, Pittarello, Cecchetto.

Allenatore: Gorini.



MODENA: Seculin; Riccio, Zaro (9’ st Pergreffi), Cauz; Santoro, Magnino, Gerli, Palumbo (9’ st Ponsi), Corrado (23’ st Cotali); Gliozzi (23’ st Strizzolo), Abiuso (40’ st Tremolada).

A disposizione: Gagno, Oukhadda, Duca, Battistella, Bozhanaj, Manconi, Di Stefano.

Allenatore: Bianco.



ARBITRO: Monaldi di Macerata. Assistenti: Rossi e Ricciardi; 4° ufficiale: Gavini; VAR: Pezzuto; AVAR: Longo.

MARCATORI: 12’ pt Amatucci (C), 41’ pt Magnino (M).

AMMONITI: 7’ pt Branca (C), 34’ pt Rizza (C), 46’ pt Santoro (M), 38’ st Cauz (M)

SPETTATORI: 3461 di cui 440 ospiti.



