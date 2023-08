Modena Calcio: Armellino all'Avellino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Armellino è stato un protagonista assoluto della promozione in Serie B conquistata alla sua prima stagione in gialloblù: 37 presenze, 3 gol e 3 assist, e un ruolo cardine in una squadra che ha dominato il campionato. È riuscito a ritagliarsi il proprio spazio anche nell’ultima annata, con 28 presenze, 2 gol e un assist.

La mezzala campana era arrivata a Modena da specialista di promozioni, dopo aver guadagnato sul campo la Serie B con le maglie di Lecce e Monza: non c’è due senza tre, con la sua leadership ha guidato anche i gialloblù tra i cadetti.

Partito dal Vico Equense, la squadra del suo paese, Armellino ha poi vestito la maglia del Sorrento, dove ha trovato un maestro come Maurizio Sarri, che lo ha lanciato verso la Serie B. Dopo quell’esperienza passerà per Reggina, Cremonese, Matera, Lecce e Modena, per un totale di quasi 500 presenze tra i professionisti.