'Castelfranco, albero di Natale in fiamme: episodio da chiarire'

'Martedì 13 dicembre, l'albero di Natale installato in Corso Martiri, a causa di un cortocircuito, ha preso fuoco . Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, fortunatamente nessuno si è fatto male ma ai cittadini di Castelfranco vanno date spiegazioni su ciò che è accaduto. Il sindaco Giovanni Gargano si è limitato a descrivere i fatti e a ringraziare chi ha spento il fuoco. Solo questo? Il primo cittadino in evidente imbarazzo prova subito a passare oltre ma questo non è affatto sufficiente e accettabile'. A parlare è Manuela Spaggiari, segretario provinciale Italia al centro - Noi Moderati.'Non è accettabile far finta di nulla, il rischio è stato alto.Quali sono state le misure di sicurezza intraprese in fase di allestimento dell'albero e di tutte le luminarie presenti in città? Il Comune deve mostrare subito ai propri cittadini tutte le certificazioni necessarie presentate, quali sono stati i materiali utilizzati per il rivestimento e i componenti elettrici? Come mai ha preso fuoco? Sono state rispettate tutte le norme antincendio? Il sindaco risponda subito e non faccia finta di nulla. L'albero di Natale era evidentemente pericoloso, perché è stato installato in quella posizione? - continua Spaggiari -. Troppi i punti poco chiari, esigiamo che venga spiegato l'iter e la procedura che ha portato all'installazione dell'albero e di tutte le altre luminarie natalizie. Il materiale dell'albero non era evidentemente ignifugo, chi ha verificato la documentazione presentata? Troppi i punti da chiarire, solo una leggerezza? Solo sfortuna? Non sono risposte accettabili, attendiamo che Giovanni Gargano spieghi nei dettagli. Chiedo inoltre conferme su eventuali ritardi delle operazioni di spegnimento, risponde al vero (come segnalato da alcuni cittadini) che è trascorso parecchio tempo prima che qualcuno intervenisse?'