Castelfranco Emilia, in fiamme l'albero di Natale allestito in centro

Le fiamme si sono sviluppate dalla cima dell'albero, con ogni probabilità ad innescare il rogo è stato un corto circuito

Rogo questa sera a Castelfranco Emilia. Ad andare a fuoco è stato il grande albero di Natale allestito in centro lungo corso Martiri. Le fiamme si sono sviluppate dalla cima dell'albero, con ogni probabilità ad innescare il rogo è stato un corto circuito nell'impianto di illuminazione. L'albero è stato gradualmente avvolto dalle fiamme sotto gli occhi increduli dei passanti. Dalle voci del video alcuni parlano di un malfunzionamento delle luci già nei giorni scorsi. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme. Non risultano danni a persone.









