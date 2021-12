Cinque ore in coda in auto per un tampone prenotato: le voci in una giornata da dimenticare

Hanno espresso disappunto, hanno giudicato tanto incredibile per Modena quanto non dignitosa l'organizzazione del servizio, e hanno espresso solidarietà e vicinanza ai soli due addetti sanitari deputati ai tamponi da effettuare su più di 1000 utenti prenotati e agli agenti della Polizia Locale che dalla prima mattina si sono trovati a dovere regolare e dirottare il traffico, da via Minutara a via Divisione Acqui e da li verso il grande piazzale adiacente al palasport. Ovvero un tratto di oltre due chilometri di strada sulla quale si snodava il lungo serpentone di auto con a bordo persone con la prenotazione per il tampone Drive Trough.Sono più di 1000 coloro che hanno dovuto attendere più di 5 ore, in auto, avanzando a piccoli tratti, per sottopoersi a tampone molecolare, presso il centro di via Minutara, a Modena, l'unico della provincia aperto il 26 dicembre.